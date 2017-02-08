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08 Şubat 2017 Çarşamba 16:08

Tc Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “kıbrıs Meselesinde Atmamız Gereken Adımları Zaten Attık"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kıbrıs meselesinde atmamız gereken adımları zaten attık&#34;&nbsp; dedi.

Tc Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'kıbrıs Meselesinde Atmamız Gereken Adımları Zaten Attık'
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Ankara, 8 Şubat 17 (.):  Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kıbrıs meselesinde atmamız gereken adımları zaten attık"  dedi.

Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İbrahim Kalın, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine ise "Kıbrıs müzakerelerinin bu referandumla herhangi bir endekslenme gibi ilişkisi söz konusu değil. Aslında Kıbrıs meselesinde atmamız gereken adımları zaten attık." yanıtını verdi.

Kalın, bu süreçte yapıcı bir tutum içerisinde olunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk askerinin oradaki varlığı hiçbir zaman Rum kesimine karşı değildir. Bu adanın ve dışarıdan gelebilecek muhtemel tehditlere karşı bir güvenlik sibobu ve gerekçesi olarak oraya kurulmuş bir yapıdır. Bunun muhafazası bundan sonra da özellikle Doğu Akdeniz'de güven ve istikrarın sağlanması için önem arz ediyor. Cenevre'de görüşmeler yapıldı, belli bir noktaya varıldı ama hala üzerinde çalışılması gereken konular var. Yarın da Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis bir dizi görüşme yapacaklar. BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eıde bugün bana da geldi. O da buradan Kıbrıs'a gidiyor, prensiplerimizi açık bir şekilde ortaya koyduk."

"ÜNİFORMALI TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEMESİ KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Kalın, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sıkıntıların bu sürece olumsuz bir etkisinin olup olmayacağına ilişkin de "Maalesef 'darbeci asker' demek bile bence yanlış, bu üniformalı teröristlerin Türkiye'ye iade edilmemesi hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Bu baştan beri bir siyasi karar olarak şekillendi, bu noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

Bunun sonuçlarının olacağını bildiren İbrahim Kalın, "Ama bunu Kıbrıs meselesine endekslemek yanlış olur. Böyle bir şey söz konusu değil. Müzakerelerin devamını destekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda koyduğumuz ilkeler çerçevesinde bir gelişme olursa, o süreci de destekleriz." diye konuştu.

Kalın, "sonuçları olacak" cümlesine Geri Kabul Anlaşması dahil mi" şeklindeki soruya ise "Bir noktada elbette bu da gündeme gelir. Bu anlaşma, bundan bağımsız olarak mülteci meselesiyle ilgili yapılan anlaşmaydı. Maalesef Avrupalılar yine burada sınıfta kaldı. Schengen meselesi olduğu gibi duruyor. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın da güvenliğidir, bunu anlamaları lazım." cevabını verdi.

Ankara açısından Geri Kabul Anlaşması'nın yeniden değerlendirilmesinin masada olup olmadığına yönelik soruya İbrahim Kalın, "Her zaman masada." diye yanıt verdi.

(AA/HA)

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