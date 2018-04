Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Ankara, 18 Nisan 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi kabulünün ardından, basın açıklaması yaptı.



Sözlerine, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile daha önce de birkaç defa bir araya gelerek,Türkiye ile ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.



Erdoğan, bugünkü görüşmede de Devlet Bahçeli ile oldukça geniş bir yelpazede istişare ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede Sayın Bahçeli\'nin dün TBMM\'deki Grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsat bulduk." diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır. Ardından 29 gece boyunca tutulan demokrasi nöbetleri, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir sembolü oldu. 7 Ağustos 2016 tarihinde Yeni Kapı\'da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan halk oylamasına giden süreç de milletimizin önümüzde açtığı işte bu yolda ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı olarak hem şahsımın hem de partimin uzun zamandır dile getirdiği \'yönetim sistemi değişikliğini\' yine Sayın Bahçeli\'nin ön açması ve desteğiyle 16 Nisan\'da hayata geçirme imkanı bulduk. Buna göre anayasa değişikliğinin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir."



"YENİ SİSTEME GEÇİŞ GİDEREK ACİLİYET KESBETMEYE BAŞLADI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolayısıyla Türkiye\'nin halen 16 Nisan\'dan sonra artık "eski" diye ifade edilebilecek sistemle yürütüldüğünü vurgulayarak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanıyla hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabilir. Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım\'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana oldu. Ancak gerek Suriye\'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye\'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır."



"GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"



MHP Genel Başkanı Bahçeli\'nin dün yaptığı erken seçim çağrısını bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak, yetkili kurullarda enine boyuna müzakere ettiklerini aktaran Erdoğan, "Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Bir kez daha tekrarlayacak olursak Türkiye\'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye\'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin 24 Haziran 2018\'de yapılması kararını aldıklarını yineleyen Erdoğan, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah\'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.



NOTLAR



Erdoğan, basın toplantısı öncesinde dün erken genel seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli\'yi kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmayları ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a basın açıklaması yapmak üzere salona girişi sırasında Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etti.



Toplantıda, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin yanı sıra gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri de hazır bulundu.



(AA/ID/GUR)