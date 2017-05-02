Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'ye Üye Oldu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve partiye üye oldu.

ERDOĞAN, ÜYELİK BEYANNAMESİNİ İMZALAYARAK KURUCUSU OLDUĞU AK PARTİ'YE ÜYE OLDU.ERDOĞAN

ERDOĞAN: “27 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE MİLLETİMİZ TARAFINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLMEM SEBEBİYLE ANAYASA GEREĞİ AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞIM, KURUCUSU OLDUĞUM PARTİME, YUVAMA, SEVDAMA, AŞKIMA BUGÜN YENİDEN DÖNÜYORUM”

Ankara, 2 Mayıs 17 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve partiye üye oldu.

Erdoğan, parti genel merkezinde, AK Parti'ye üyelik törenininde yaptığı konuşmaya, salondakileri selamlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevime seçilmem sebebiyle anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu hasret hamdolsun sona eriyor. Bugün burada bir kez daha 'selamünaleyküm' diyerek, heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliğiyle, cumhurbaşkanlarının parti üyeliğine ilişkin yasağın kaldırılmasını en güzel şekilde değerlendirerek AK Parti'ye yeniden üye olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Tabii bu ayrılık, aslında sadece bir resmi ayrılıktı. Aramızdaki mesafe mevzuat gereği olan bir mesafeydi. Gönlümüz hep beraber oldu, hep beraberdi. Biliyoruz ki gönüllere sınır çizmek, gönüllere duvar örmek mümkün değildir. Biz hep, 'Bu hududu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor gardaşım.' dedik ve işte bu günlere geldik. Olağanüstü kongremizde özellikle vedalaşmayı yaparken, 'AK Parti 13 yıllık bir siyasi parti olsa da aslında asırlar öncesinden başlamış kutlu bir yürüyüşün, davanın mirasını omuzlarında taşıyan bir partidir.' demiştim. Bize asırlar gibi gelse de tarihi süreklilik içinde denizde damla misali olan 979 günlük ayrılığımızın sona eriyor olması, beni asıl bu bakımdan heyecanlandırıyor. Milletimiz adına öncülüğünü, hizmetkarlığını üstlendiğimiz bu kutlu yürüyüşü inşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Buna inancım tam.”

“MESELE MİLLETİMİZDİR, ÜLKEMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola milletle birlikte çıktıklarını, bugüne kadar ne yaptılarsa millet için yaptıklarını dile getirerek, bugüne kadar milletin duası, desteği sayesinde karşılaşılan tüm sorunların üstesinden geldiklerini söyledi.

“Biz, milletimiz için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı. Yeri geldi biz milletimiz için gövdemizi siper ettik, yeri geldi milletimiz bizim için gövdesini siper etti.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“15 Temmuz bunun çok açık, net bir ispatıydı. Türkiye'ye saldıran herkesin, bizi hedef almasının sebebi budur. Bazıları sanıyor ki mesele şahsımızdır, hükümetimizdir, partimizdir. Halbuki mesele milletimizdir, ülkemizdir, devletimizin ta kendisidir, mesele bağımsızlığımızdır, hedeflerimizdir, iddialarımızdır. Biz de milletimiz de bu gerçeği çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla gecemizi gündüzümüze katarak ekonomiden altyapıya, güvenlikten adalete kadar her alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız. İnşallah bundan sonra da aynı şeklide yolumuza devam edeceğiz.”

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda "Bu bir veda değil, bu yeni bir başlangıçtır." dediğini anımsatarak, yeni dönemi bir hatime ile değil Fatiha ile başlattıklarını anlattı.

“BUNDAN SONRA YÜKÜMÜZ DAHA AĞIR”

AK Parti'yi kurdukları 2001 yılı ağustos ayından, cumhurbaşkanlığı görevine seçildiği 2014 yılı ağustos ayına kadar tarihi bir değişimin, dönüşümün yaşandığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir. AK Parti olarak bizim en büyük gücümüz milletimizin değerlerine sahip çıkmamız yanında insanlarımızın hayat kalitesini artırma konusundaki başarımızdır. Daha da önemlisi bu hizmetlerden ülkemizin en ücra köşesinde, mütevazı kulübesinde yaşayanından, en büyük şehrinin, en yüksek binasında ikamet edene kadar her bir vatandaşımızın yararlanıyor olmasıdır. Elbette bizim bir değerler dünyamız var ve bu uğurda her türlü mücadeleyi yürüttük, yürütürüz ama hizmetlerimizde asla ayrımcılık yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız. Sözümün muhatabı bize kulak verenlerdir ama icraatlarımız herkes içindir. Bu ülkede kesinlikle kim ne derse desin ikinci sınıf vatandaş yoktur, 80 milyonun tamamı birinci sınıf vatandaştır."

Erdoğan, teröre, ihanete, bozgunculuğa sapmayan herkesin başlarının üzerinde yerinin olduğunu söyledi.

Bu samimiyetle ve gayretle çalışıldığında milletten gereken karşılığı göreceklerine inandığını ifade eden Erdoğan, "Onun için ben, değerli kardeşlerime bundan sonra yükümüzün daha da ağır olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum." dedi.

“AK PARTİ TARZI SİYASET LİTERATÜRE GİRDİ”

AK Parti'nin başarısını anlamak istemeyenlerin, hep başka yerlere baktığına işaret eden Erdoğan, “Halbuki, milletimizle aramızda var olan rabıtaya, muhabbete, hürmete baksalar, geçtiğimiz 15 yılın sırrını da çözecekler ama işlerine gelmiyor. Oraya bakmıyorlar.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sosyal bilimler literatürüne "AK Parti tarzı siyaseti" diye bir kavramı kazandırdıklarını dile getirerek, "İnanmasalar da gerçek bu. Böyle bir tarz-ı siyaset artık var mı? Literatüre girdi mi? Girdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu konu enine boyuna konuşulacak, tartışılacak ve gelecek nesillere ışık tutacak bir kavramsal çerçeveye de oturtulacaktır." ifadesini kullandı.

(AA/ÖZ/FEZ)