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08 Şubat 2017 Çarşamba 07:53

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü
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Ankara, 8 Şubat 17 : TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'un telefon görüşmesinde, iki liderin Türkiye ve ABD olarak terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği kaydedildi.

(AA/DOĞ/GUR)

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