Tc Başbakanı Yıldırım İngiltere’de…

TÜRK TOPLUMUNUN ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEN YILDIRIM, YORK DÜKÜ PRENS ANDREW’LE GÖRÜŞTÜ

YILDIRIM, LONDRA’DA DÜZENLENEN SOMALİ KONFERANSI’NA DA KATILDI

Londra, 11 Mayıs 17 : Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakan Binali Yıldırım dün akşam saatlerinde gittiği İngiltere’de temaslarda bulunuyor.

Başbakan Yıldırım, Four Seasons Park Lane Otel'de İngiltere'deki Türk toplumunun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, York Dükü Prens Andrew ile Buckingham Sarayı'nda görüştü. Görüşmede, dost ve müttefik iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İki ülkenin ortak gündeminde yer alan uluslararası ve ekonomik konular değerlendirildiği görüşmede, Prens Andrew, Türkiye ile İngiltere arasında ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prens Andrew, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki temennisini ifade etti.

LONDRA'DA SOMALİ KONFERANSI

Öte yandan Türkiye'yi Başbakan Binali Yıldırım’ın temsil ettiği, İngiltere ve Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı, Londra'da başladı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in eş başkanlığını yaptığı Somali Konferansı'nda 20'den fazla ülke ve çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcileri yer alıyor.

Türkiye'yi Başbakan Binali Yıldırım'ın temsil ettiği konferansa ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de katılıyor.

Uluslararası toplumun dikkatini yeniden Somali'ye çekmek üzere düzenlenen konferansta ülkedeki güvenlik mimarisi, ekonomik kalkınmaya dönük tedbirler ile kuraklık kaynaklı kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ülkeye yönelik insani yardım çabaları ele alınacak.

Konferansta, gayri safi milli hasılası 3 milyar dolar olan Somali'nin 1970'lerden itibaren biriken 5 milyar 300 milyon dolarlık dış borç yükünden kurtarılmasına yönelik tedbirler de masaya yatırılacak.

Somali'de Afrika Birliği Misyonunun (AMISOM) sağladığı güvenlik hizmetinin tedricen ulusal orduya ve federal polise devredilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, konferansın gündeminde Somali’de uzun vadeli ve sürdürülebilir güvenliğin temini için bir Güvenlik Paktı üzerinde anlaşılması da yer alıyor.

Türkiye, 2011’deki kıtlıkta yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybettiği Somali’ye yardım sağlayan ülkelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında başbakan olarak ziyaret ettiği ülkeye Türkiye insani yardım, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda destek sağlıyor.

Türkiye ile Somali arasında son olarak Cumhurbaşkanı Feramcu'nun geçen ay Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında "Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma" ve "Kalkınma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Başbakan Yıldırım'ın Londra'daki konferans esnasında başta İngiltere Başbakanı Theresa May olmak üzere bazı görüşmeler yapması öngörülüyor.

(AA-RÇ/ÖK)