Tc Başbakanı Yıldırım, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House yerleşkesinde basına kapalı yapılan görüşmede, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı çerçevesinde, Başbakan May ile bir araya geldi.

Londra, 11 Mayıs 17 : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Theresa May ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Theresa May ile görüştü.