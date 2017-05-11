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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Tc Başbakanı Yıldırım, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Theresa May ile görüştü.

Tc Başbakanı Yıldırım, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü
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Londra, 11 Mayıs 17 : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Theresa May ile görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı çerçevesinde, Başbakan May ile bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House yerleşkesinde basına kapalı yapılan görüşmede, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bulundu.

(AA/RÇ/FEZ)

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