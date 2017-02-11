Tc Başbakanı Yıldırım İle Bm Genel Sekreteri Guterres’in Ortak Basın Toplantısı (2-son)

Türkiye Cumhurbaşkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu sonuca ulaşması için Türkiye'nin her zaman yapıcı bir tutum izlediğini ve bundan sonra da bunun sürdürüleceğini kaydetti.

YILDIRIM: “TÜRKİYE KIBRIS’TAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN OLUMLU SONUCA ULAŞMASI İÇİN HER ZAMAN YAPICI BİR TUTUM İZLİYOR, BUNU SÜRDÜRECEĞİZ”

İstanbul, 11 Şubat 17 : Türkiye Cumhurbaşkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu sonuca ulaşması için Türkiye'nin her zaman yapıcı bir tutum izlediğini ve bundan sonra da bunun sürdürüleceğini kaydetti.

Güvenlik ve garantilerin Türkiye için vazgeçilmez hususlar olduğunu söyleyen Yıldırım, “Buradaki ince nokta Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil, eşit, her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması olmazsa olmaz hususların başında geliyor” dedi.

Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yıldırım, özellikle Halep'te konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu bir sonuca ulaşması bakımından Türkiye'nin her zaman yapıcı bir tutum izlediğini ve bundan sonra da bunun sürdürüleceğini belirten Yıldırım, "Ancak buradaki ince nokta Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik bir tatsız olayın yaşanmamasıdır. Güvenlik ve garantilikler konusu, Türkiye için vazgeçilmez hususlardır. Ayrıca adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil, eşit, her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir" ifadesini kullandı.

(AA-RÇ/FEZ)

