Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.154
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7242
EURO
4.9845
Frank içkileri içemeden yakalandı
FRANK İÇKİLERİ İÇEMEDEN YAKALANDI
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GAZİMAĞUSA'DA 5 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
banner256

"TC YSK Seçime Girecek Siyasi Partileri Belirledi"

TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

"TC YSK Seçime Girecek Siyasi Partileri Belirledi"

TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 06:22
"TC YSK Seçime Girecek Siyasi Partileri Belirledi"

 TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

Kurul, bugünkü gündem toplantısında, TBMM'den bugün gönderilen yazı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından partilere ilişkin 19 Nisan'da gönderilen bilgisayar disketlerinin incelemesini tamamladı. 

Toplantı sonrası YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun, siyasi partilerin seçimlere katılması şartlarını düzenleyen 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun belirlendiği kaydedildi. 

banner223

Açıklamada, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesi gerektiği ve TBMM Başkanlığının bugün gönderdiği yazıda, TBMM grubu bulunan siyasi partilerin, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olduğunun bildirildiği aktarıldı.

Bunun sonucu olarak, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları taşıyan siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun tespit ve ilanına karar verildiği ifade edildi. 

 

Son Güncelleme: 23.04.2018 09:28
Anahtar Kelimeler:
YSKSeçimeGİRECEKPartileriBelirledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank yuva da yıktı...
Çiftlik Bank yuva da yıktı...
Otostopla tatile çıkmıştı...
Otostopla tatile çıkmıştı...
Korkunç kazada dokuz aylık bebek yaşamını yitirdi...
Korkunç kazada dokuz aylık bebek yaşamını yitirdi...
Sedat Peker ile selfie çekildiler!
Sedat Peker ile selfie çekildiler!
MİT Adil Öksüz'ün izine ulaştı!
MİT Adil Öksüz'ün izine ulaştı!
Özkan: “Müthiş bir devrim”
Özkan: “Müthiş bir devrim”
İyi Parti Türkiye’de 24 Haziran seçimine katılabilecek
İyi Parti Türkiye’de 24 Haziran seçimine katılabilecek
CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı
CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı
CHP'de deprem 15 milletvekili başka partiye geçti...
CHP'de deprem 15 milletvekili başka partiye geçti...
O ülkede deprem meydana geldi....
O ülkede deprem meydana geldi....

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim