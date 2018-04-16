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Tc Savunma Bakanı Canikli Stoltenberg İle Görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanmasının da aralarında bulunduğu bazı konuların değerlendirildiğini bildirdi.

Tc Savunma Bakanı Canikli Stoltenberg İle Görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanmasının da aralarında bulunduğu bazı konuların değerlendirildiğini bildirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
Tc Savunma Bakanı Canikli Stoltenberg İle Görüştü
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 Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanmasının da aralarında bulunduğu bazı konuların değerlendirildiğini bildirdi.

Canikli, Twitter hesabından, basına kapalı gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Canikli, "Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması, bölgenin terörden temizlenmesi, rejime yönelik son operasyon, hava ve füze savunma sistemleri, haziran ayında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine yönelik konuları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

 


Son Güncelleme: 16.04.2018 16:27
Anahtar Kelimeler:
Nurettin CanikliJens Stoltenberg
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