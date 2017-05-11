TC Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Berova'yı Ağırladı

GÖRÜŞMEDE, E-OKUL SİSTEMİNİN KKTC'DEKİ OKULLARDA KULLANILMASI, KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN MESLEKİ EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJESİNİN TAMAMLANMASI İLE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİMİ GİBİ EĞİTİM ALANINDA BİR DİZİ KONU ELE ALINDI

Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, TC Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’la bir araya geldi.TC Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz'ın, mevkidaşı Berova ile eğitime ilişkin bir dizi konuyu görüşmek amacıyla makamında bir araya geldi.

Görüşmede, e-okul sisteminin KKTC'deki okullarda kullanılması, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılması planlanan mesleki eğitim kampüsü projesinin tamamlanması ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi gibi eğitim alanında bir dizi konu ele alındığı ifade edildi.

Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Berova ise KKTC'ye verilen destekten dolayı teşekkür etti.