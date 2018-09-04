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TC Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

TC Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

04 Eylül 2018 Salı 15:35
TC Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

 

Son Güncelleme: 04.09.2018 20:02
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