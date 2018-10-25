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TC Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu

TC Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu

25 Ekim 2018 Perşembe 15:03
TC Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu

PARA POLİTİKASI KURULU: "KURUL, POLİTİKA FAİZİ OLAN BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANININ YÜZDE 24 DÜZEYİNDE SABİT TUTULMASINA KARAR VERMİŞTİR"

"DIŞ TALEP GÜCÜNÜ KORUMAKLA BİRLİKTE FİNANSAL KOŞULLARDAKİ SIKILAŞMANIN DA ETKİSİYLE İKTİSADİ FAALİYETTEKİ YAVAŞLAMA DEVAM ETMEKTEDİR"

 "İÇ TALEP KOŞULLARINDAKİ ZAYIFLAMANIN ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ BOZULMAYI KISMEN SINIRLAYACAĞI DÜŞÜNÜLSE DE FİYATLAMA DAVRANIŞLARINA DAİR YUKARI YÖNLÜ RİSKLER DEVAM ETMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi. 

Toplantıda, politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit tutuldu.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğine işaret ettiği belirtildi.

Dış talebin gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir."

Duyuruda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan duyuruda, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." ifadelerine yer verildi. 

Duyuruda, PPK toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

 

Son Güncelleme: 25.10.2018 18:55
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