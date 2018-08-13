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TC Merkez Bankası bir dizi tedbir açıkladı

TCMB:

TC Merkez Bankası bir dizi tedbir açıkladı

TCMB:

13 Ağustos 2018 Pazartesi 06:19
TC Merkez Bankası bir dizi tedbir açıkladı

TCMB: "MERKEZ BANKASI TARAFINDAN GÜN İÇİ VE GECELİK VADEDEKİ HAZIR İMKANLAR ÇERÇEVESİNDE BANKALARA İHTİYAÇ DUYDUKLARI TÜM LİKİDİTE SAĞLANACAKTIR"

"BANKALARIN TÜRK LİRASI İŞLEMLERİ İÇİN KULLANABİLECEKLERİ TEMİNAT DÖVİZ DEPO LİMİTLERİ 7,2 MİLYAR EUROSEVİYESİNDEN 20 MİLYAR EUROYA ÇIKARILMIŞTIR"

"BANKALARIN DÖVİZ DEPOSU ALMAK ÜZERE DE KULLANABİLECEKLERİ YAKLAŞIK 50 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEKİ MEVCUT LİMİTLERİ GEREKTİĞİNDE ARTIRILABİLECEK VE KULLANIM ŞARTLARINDA İYİLEŞTİRMEYE GİDİLEBİLECEKTİR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla Türk lirası ve döviz likidite yönetimi alanlarında tedbir aldı.

TCMB finansal piyasalara ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Açıklamada, Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını belirtildi.

Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranlarının tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar euro seviyesinden 20 milyar euroya çıkarılmıştır. 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.

Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6-10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir. Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasası’nda depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan tanınacaktır."

"BANKALAR BİR AY VADEYLE DE DÖVİZ DEPO İMKANINDAN YARARLANABİLECEK"

Açıklamada, bankaların bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabilecekleri ifade edildi.

Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankaların Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitlerin gerektiğinde artırılabileceği ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebileceği vurgulandı.

Bankaların döviz ve efektif piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankası'ndan efektif temin edebilecekleri bildirilen açıklamada, "Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

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Son Güncelleme: 13.08.2018 09:43
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