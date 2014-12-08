TC Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız:

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Irak'ta kuzey ve güney bölgelerini ayırmadan gösterdiği yaklaşımın Kıbrıs için de geçerli olduğunu belirterek, "Ada'nın tamamının kaynaklardan istifade ediyor olması bütün kesimlere fayda sağlayacaktır" dedi.

Yıldız, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Yunanistan Çevre Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Yannis Maniatis ile yaptığımız görüşmede Kıbrıs'ta yoku değil, varı paylaşabileceğimizi ve bunun için olumlu manada çaba sarf etmemiz gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle alakalı insanların küresel bir düşünce şekline kavuştuğuna dikkati çeken Yıldız, enerji harcamaları noktasında ise insanların giderek bireyselleştiğini söyledi. Yıldız, "Ne yazık ki dünyada konfor paradan daha hızlı büyüyor. Projeler geliştirilirken temelinde insan olduğu, insan odaklı olduğunu mutlaka bilmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Petrol ve doğalgazın yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın gerekçesi olarak kullanıldığı bir alan haline geldiğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye bütün bunlar karşılığında ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, enerjiyi barışın bir gerekçesi olarak kullanmaya devam edecek. Yalnızca Avrupa Birliği'nin doğalgazdaki arz güvenliği ile ilgili değil, bütün komşularıyla alakalı da gerek arz güvenliğinin gerekse bütüncül bakış açısının oluşturulmaya çalışıldığı bir enerji politikası ve stratejisi haline gelecek."

AKDENİZ ENERJİ KAYNAKLARI

Yıldız, Akdeniz havzasında gerekli siyasi fizibilite oluşması halinde ekonomik fizibilite için Türkiye'nin çok gayretli olacağını vurgulayarak, "Kıbrıs'ın statüsü temel alınmak kaydıyla bunların ortak şekilde adaletli bir şekilde paylaşımıyla beraber gelinecek noktada, Türkiye üzerinden geçebilecek doğalgaz boru hatlarına sıcak bakmaktadır" dedi.

Türkiye'nin coğrafyasından kaynaklanan avantajları, hiçbir projede istismar etmediklerinin altını çizen Yıldız, daima dünyada enerji sektörünün dünyada barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğine inandıklarını ve bunu da uygulayan bir yapı içerisinde olacaklarını ifade etti.

Geliştirdiği projelerle Türkiye'nin, Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, İran ve Irak'ın bütün yeraltı kaynaklarını, tüketim noktalarına ulaştırmakta pozitif yaklaşımda kalacağını belirten Yıldız, "Şu ana kadar yaptığımız işlemler de bunu gösteriyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının, Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattının ve şu anda TANAP doğalgaz boru hattının, her birinin temelinde bu komşu ülkelerin kaynaklarının dünyayla paylaşılması var" diye konuştu.