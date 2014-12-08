TC Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Cezayir Enerji Ve Maden Bakanı Youcef Yousfi İle Basın Toplantısı Düzenledi

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,Cezayir Enerji ve Maden Bakanı YoucefYousfi ile basın toplantısı düzenledi.

Yousfi'nin davetlerini kırmayarak İstanbul'a gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Yıldız, en son Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a refakatle yaklaşık iki hafta önce Cezayir'de bir toplantı yaptıklarını ve Türkiye'nin 1 Ocak 2015'ten başlamak kaydıyla 10 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına dönük bir anlaşmayı imza altına aldıklarını hatırlattı.

Cezayir'in Türkiye'nin doğalgazla alakalı arz güvenliğine katkı koyan önemli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, bu ülkeyle ticaretten ve alışverişten son derece memnun kaldıklarını ifade etti.

Cezayirli Bakan Yousfi ile yaptıkları görüşmelerde birçok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Yıldız, Yunanistan'da Yunan mevkidaşıyla bir araya gelerek Kıbrıs'taki enerji konusu enine boyuna konuştuklarını belirterek, "Var olan bir şey paylaşılabilir. Biz orada herhangi bir münazara üzerine, herhangi bir münakaşa üzerine bunu bina edemeyiz. Karşılıklı adımlar atmamız lazım geldiğini

ve bunların olumlu adımlar olması gerektiği üzerine tabii ki mutabıkız" dedi.

TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı AntonisSamaras arasındaki çözüm odaklı yaklaşımın enerji bakanlarına da yansıdığını aktaran Yıldız, "Bizim orada bir çözüm üretmemiz lazım. Bu çözüm bizim Irak'taki tutarlı davranışımız gibi Kıbrıs'ın bütününe, tamamına yansımalıdır. Bunu nasıl yapacağımız konusunda bir dizi görüşmeler yapmamız lazım. Ben son derece olumlu görüşlerle ayrıldığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine, BOTAŞ'ın şu anda zarar eden bir kuruluş konumunda bulunduğuna dikkati çeken Yıldız, öncelikle buradaki zararın telafi edilmesi için uğraştıklarını kaydetti.

Yıldız, petrol fiyatlarındaki düşüş ve onu faz farkıyla takip eden doğalgaz fiyatlarıyla zararın telafisine yoğunlaştıklarını söyledi.