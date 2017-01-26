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26 Ocak 2017 Perşembe 19:28

TC DIŞİŞLERİNDEN YUNANİSTAN`A FETÖCÜ TEPKİSİ

TC DIŞİŞLERİNDEN YUNANİSTAN`A FETÖCÜ TEPKİSİ
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TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK DÜZENİ HEDEF ALAN, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDEN VE SİVİLLERDEN 248 VATANDAŞIMIZI ŞEHİT EDEN, 2 BİN 193 VATANDAŞIMIZI DA YARALAYAN BİR DARBE GİRİŞİMİNDE AKTİF ROL ALAN VE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HAYATINA KASTEDEN BU ŞAHISLARIN BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI ÖNÜNE ÇIKMASINA ENGEL OLAN BU KARARI PROTESTO EDİYORUZ"

"SİYASİ SAİKLERLE ALINDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BU KARARIN İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ, TERÖRLE MÜCADELE ALANINDA İŞ BİRLİĞİMİZ VE DİĞER İKİLİ/BÖLGESEL KONULARDAKİ MÜŞTEREK ÇALIŞMALARIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DE KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAKTIR"

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararını protesto ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, demokratik anayasal düzene karşı 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılan 8 darbeci askerin iade talebinin Yunan yargısı tarafından reddedildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan'ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür."

Yunan yargısının bu tavrının uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde, suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açtığı vurgulanan açıklamada, "Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerin devam edeceği kaydedildi ve "Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında iş birliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır." denildi.

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