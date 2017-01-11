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11 Ocak 2017 Çarşamba 20:05

TC Dışişleri'nden Flaş Kıbrıs Açıklaması

TC Dışişleri'nden Flaş Kıbrıs Açıklaması
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TC Dışişleri'nden: Kıbrıs Görüşmelerinde Son Aşamaya Gelindi

Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi" denildi.


Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis kendi haritalarını sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

YAYINLANAN HARİTALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, konunun çok hassas olduğunu, haritayı sadece Kıbrıslı iki lider ve iki harita uzmanı ve kendisi de dahil sadece beş kişinin göreceğini belirtmişti.

AKINCI, İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞECEK

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda yarın gerçekleştirilecek uluslararası konferans öncesi saat 09.35'te İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek.

YARIN ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENECEK

Pazartesi başlayan ve biraz önce sona eren müzakerelerden ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansın açılışını yapacak.

Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile adanın her iki tarafından delegasyonların katılacağı uluslararası konferansın ana gündem maddesi "Güvenlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa Birliği de "gözlemci" sıfatıyla yer alacak.

ÇAVUŞOĞLU, YARIN CENEVRE'YE GİDECEK

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yarın yapılacak konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

KIBRIS GÖRÜŞMELERİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

"Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen çabalar son aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Ada'daki iki tarafın katılımıyla Cenevre'de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu Konferansa katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11 Ocak'ta Cenevre'ye gidecektir."


 
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