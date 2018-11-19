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TC Dışişleri: “Exxon Mobil'in Kıbrıs açıklarındaki arama faaliyetleri istikrara katkıda bulunmamaktadır“

TC Dışişleri: “Exxon Mobil'in Kıbrıs açıklarındaki arama faaliyetleri istikrara katkıda bulunmamaktadır“

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:13
TC Dışişleri: “Exxon Mobil'in Kıbrıs açıklarındaki arama faaliyetleri istikrara katkıda bulunmamaktadır“

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY:  "RUMLARIN BU TEK YANLI ARAMA VE ÇIKARMA ÇALIŞMALARINA İŞTİRAK EDEN ŞİRKETLERE YÖNELİK İKAZIMIZI YİNELİYORUZ" 
"KENDİ KITA SAHANLIĞIMIZA İLAVETEN, KKTC'NİN TÜRK PETROLLERİ'NE VERDİĞİ RUHSAT SAHALARINDA DA FAALİYETLERDE BULUNMAYA BAŞLAYACAĞIZ"
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Şirketi'nin Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti başlatmasının bölgenin istikrarına katkıda bulunmadığını ve sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebileceğini belirterek "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC’nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız” dedi.
Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, "Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğal gaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Aksoy, GKRY'nin, "Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğu" söylenerek Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adası'nın doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eş güdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız."
 

Son Güncelleme: 19.11.2018 10:20
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