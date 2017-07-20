TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya'ya Tepki...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "ALMANYA, BİR YANDAN DEVLETİMİZİN BEKASINI HEDEF ALAN PKK VE FETÖ TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜYELERİNİN KENDİ TOPRAKLARINDA RAHATÇA DOLAŞMASINA GÖZ YUMMAKTA, DİĞER YANDAN DA ÜLKEMİZDE TERÖR SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINAN VEYA TUTUKLANAN ŞAHISLARIN DA YARGIDAN MUAF TUTULARAK SERBEST BIRAKILMASI GİBİ KABUL EDİLEMEZ TALEPLERDE BULUNUYOR"

"ALMANYA’NIN TERÖRLE MÜCADELE VE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HAKLI BEKLENTİLERİMİZİ ANLAMASINI VE ORTAK ÇIKARLARIMIZI STRATEJİK BİR VİZYONLA DEĞERLENDİRMESİNİ UMUYORUZ. İLİŞKİLERİMİZ ŞANTAJ VE TEHDİTLE DEĞİL, ULUSLARARASI KABUL GÖRMÜŞ NORM VE İLKELER TEMELİNDE YÜRÜTÜLMELİDİR"

TC Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın bir yandan Türk devletinin bekasını hedef alan PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendi topraklarında rahatça dolaşmasına göz yumduğunu, diğer yandan da Türkiye'de terör suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan şahısların da yargıdan muaf tutularak serbest bırakılması gibi kabul edilemez taleplerde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, Türkiye ile tarihi bağları bulunan dost ve müttefik bir ülke olmakla beraber, son dönemde iki ülke ilişkilerinde ciddi bir güven bunalımı yaşandığı vurgulandı. Söz konusu bunalımın ana sebebinin Almanya’nın Türkiye'ye yönelik çifte standartlara dayalı tutumu olduğu ifade edilen açıklamada, "Almanya, bir yandan devletimizin bekasını hedef alan PKK ve FETÖ terör örgütleri üyelerinin kendi topraklarında rahatça dolaşmasına göz yummakta, diğer yandan da ülkemizde terör suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan şahısların da yargıdan muaf tutularak serbest bırakılması gibi kabul edilemez taleplerde bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Alman makamlarının Türk milletvekilleri ve bakanlarının Almanya’da vatandaşlarla buluşmasına engel olurken, terör örgütüyle yakın duran Alman parlamenterlerin Türkiye'nin egemenliği altındaki askeri üsleri diledikleri zamanda ziyaret etmesini hak olarak göstermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in bugünkü ifadeleri de söz konusu tek taraflı çarpık yaklaşımın son ve kabul edilemez örneğidir. Bakan Gabriel’in bu açıklamayla aramızdaki sorunları daha geniş platformlara taşıyarak, cepheyi genişletme gayreti de dikkat çekmektedir. Bunu Almanya’nın gerçek niyetinin tezahürü olarak görüyoruz. Bakan Gabriel'in, Türk yargısına müdahaleye izin vermediğimiz için Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmek, Gümrük Birliği güncellemesine karşı çıkmak, yatırımları teşvik etmemek, AB’nin Türkiye'ye katılım fonlarını gözden geçirmek gibi tehditkar ifadeler kullanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gümrük Birliği güncellemesinin Avrupa Birliği'nin (AB) kendi çıkarlarını da gözeterek getirdiği bir öneri olduğu hatırlatılarak, AB'nin, 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini dahi bugüne kadar tam olarak karşılamamışken, AB fonlarından bahsedilmesinin tutarsız bir yaklaşım olduğu kaydedildi.

Seyahat uyarısının ise hedefi kasıtlı olarak saptırılmış bir düzenleme olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkında suç isnat edilen ve bu yüzden yargı önüne çıkan şahıslar ile ülkemize turist olarak gelen Alman misafirlerimizin aynı kefede olmadığı aşikardır.

Ülkemiz yargının bağımsızlığından, terörle ve teröristle mücadelesinden kredi, fon tahsisi, Gümrük Birliği gibi maddi konular için taviz vermeyecek ve hayati çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadeleyi maddi çıkarlarla karıştırmayacak kadar ciddi bir devlet anlayışına sahiptir.

Türkiye kısa vadeli siyasi çıkarları, stratejik konularla karıştıran bu devlet anlayışını hiçbir şekilde benimsememektedir. İç politika saikleriyle Türkiye ve Türk karşıtlığı üzerinden prim yapma çabalarının farklı platformlara taşınmasına da gereken tepki gösterilecektir.

Almanya'yı müttefik ve dost bir ülke olarak görmeye devam etmek istiyoruz. Almanya’nın terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki haklı beklentilerimizi anlamasını ve ortak çıkarlarımızı stratejik bir vizyonla değerlendirmesini umuyoruz. İlişkilerimiz şantaj ve tehditle değil, uluslararası kabul görmüş norm ve ilkeler temelinde yürütülmelidir. Aynı anlayış, insan hakları, terörle mücadele ve güvenlik alanlarındaki hassasiyetlerde de karşılıklı olarak sergilenmelidir."