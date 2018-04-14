Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Girne’de 10 Gram Hintkeneviri
GİRNE'DE 10 GRAM HİNTKENEVİRİ
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de...
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner256

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu "yerinde bir tepki" şeklinde nitelendirerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu "yerinde bir tepki" şeklinde nitelendirerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:00
TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”
banner238

Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu "yerinde bir tepki" şeklinde nitelendirerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir." ifadesine yer verildi.
"Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.
Açıklamada, 7 yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicilinin sabit olduğu, uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe bulunmadığı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.
Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YILDIRIM: “KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR...''
YILDIRIM: “KALICI BARIŞ İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR...''
ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISININ YAKLAŞIK 4 BİN 200 OLDUĞUNU BİLDİRDİ
ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISININ YAKLAŞIK 4 BİN 200 OLDUĞUNU BİLDİRDİ
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “BUGÜNE KADAR ÇOKTAN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU"
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “BUGÜNE KADAR ÇOKTAN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU"
Duyan hayret ediyor… Vücudu iğne üretiyor
Duyan hayret ediyor… Vücudu iğne üretiyor
Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü
Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü
İstanbul Boğazı'nda kaza: Gemi yalıya çarptı
İstanbul Boğazı'nda kaza: Gemi yalıya çarptı
Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi
Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama: Anlaşma tamam, o defter kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama: Anlaşma tamam, o defter kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda
DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKLAVASI ÖDÜLÜ TÜRKİYE'NİN
DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKLAVASI ÖDÜLÜ TÜRKİYE'NİN

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim