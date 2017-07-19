FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:04

TC Dışişleri Bakanlığı: "Ikby Referandumuyla İlgili Tutumumuz Değişmedi"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, &#34;Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.&#34; dedi.

TC Dışişleri Bakanlığı: 'Ikby Referandumuyla İlgili Tutumumuz Değişmedi'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

"(IKBY'NİN EYLÜL AYINDA YAPMAYI PLANLADIĞI "BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU") IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE SİYASİ BİRLİĞİNİN KORUNMASININ DIŞ POLİTİKAMIZIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİNDEN BİRİ OLDUĞU VE IKBY'NİN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU DÜZENLEME KARARINA KARŞI OLDUĞUMUZ HER PLATFORMDA VE HER SEVİYEDE TEREDDÜDE MAHAL BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE DİLE GETİRİLMİŞTİR"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Müftüoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alan, referandum konusundaki Türkiye'nin tutumunu çarpıtan haberler hakkındaki bir soruya cevap verdi.

IKBY'deki bazı haber sitelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin IKBY'nin bağımsızlığını kabul edeceğini" söylediğine dair tamamen "asılsız ve mesnetsiz" iddialara yer verildiğinin görüldüğünü belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yunanistan, Kıbrıs Sorununun Çözümü Şöyle Dursun, Ege'deki Adalarımızın İşgaliyle De Kıbrıs Sorununun Düğümlenmesine Sebep Olmaktadır" DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yunanistan, Kıbrıs...
Türkiye AB Bakanı Çelik Brüksel'de Türkiye AB Bakanı Çelik Brüksel'de
İşte İlk 10’a Giren Kişilerin Listesi İşte İlk 10’a Giren Kişilerin Listesi
İstanbul'daki Şiddetli Yağış İstanbul'daki Şiddetli Yağış
Türkiye AB Bakanı Çelik Brüksel'de Türkiye AB Bakanı Çelik Brüksel'de
Çavuşoğlu-Mikser Ortak Basın Toplantısı Çavuşoğlu-Mikser Ortak Basın Toplantısı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yunanistan,...

Haberi Oku