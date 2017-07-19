TC Dışişleri Bakanlığı: 'Ikby Referandumuyla İlgili Tutumumuz Değişmedi'

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

"(IKBY'NİN EYLÜL AYINDA YAPMAYI PLANLADIĞI "BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU") IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE SİYASİ BİRLİĞİNİN KORUNMASININ DIŞ POLİTİKAMIZIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİNDEN BİRİ OLDUĞU VE IKBY'NİN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU DÜZENLEME KARARINA KARŞI OLDUĞUMUZ HER PLATFORMDA VE HER SEVİYEDE TEREDDÜDE MAHAL BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE DİLE GETİRİLMİŞTİR"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Müftüoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alan, referandum konusundaki Türkiye'nin tutumunu çarpıtan haberler hakkındaki bir soruya cevap verdi.

IKBY'deki bazı haber sitelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin IKBY'nin bağımsızlığını kabul edeceğini" söylediğine dair tamamen "asılsız ve mesnetsiz" iddialara yer verildiğinin görüldüğünü belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."