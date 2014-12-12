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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki çözüm süreci hakkında değerlendirmede bulunarak, "Adada kalıcı bir çözüm ve kalıcı bir barış istiyoruz. Bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım" dedi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki çözüm süreci hakkında değerlendirmede bulunarak, "Adada kalıcı bir çözüm ve kalıcı bir barış istiyoruz. Bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım" dedi.

12 Aralık 2014 Cuma 17:28
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs Açıklaması
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ÇAVUŞOĞLU: “KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ANASTASİADİS'İN MASADAN ÇEKİLMESİNDEN SONRA YUNANİSTAN'IN DAHA AKTİF ROL OYNADIĞINI GÖRÜYOR, BUNDAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki çözüm süreci hakkında değerlendirmede bulunarak, "Adada kalıcı bir çözüm ve kalıcı bir barış istiyoruz. Bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım" dedi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 31. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılmak için Selanik'e giden Çavuşoğlu, buradan Gümilcine'ye geçti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin KEİ'ye çok önem verdiğini belirterek, bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan'ın işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, Yunanistan ile Türkiye arasında hala çözülmemiş sorunlar olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Kıbrıs sorununun çözümü için Anastasyadis'in masadan çekilmesinden sonra Yunanistan'ın daha aktif rol oynadığını görüyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Burada Türkiye ve Yunanistan'ın rolü çok önemli. Adada kalıcı bir çözüm ve kalıcı bir barış istiyoruz. Bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım."

Batı Tırakya'da soydaşlarla bir araya geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir an evvel buradaki azınlıkların sorununun çözülmesini istediğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Adada Kalıcı Bir çözüm Ve Kalıcı Bir Barış Istiyoruz. Bu Sorunu Bir An önce çözmemiz Lazım Dedi.Kıbrıstaki çözüm Süreci Hakkında Değerlendirmede BulunarakTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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