TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Açıklama

ÇAVUŞOĞLU: “ÖNEMLİ OLAN KIBRIS'TA MÜZAKERELERİ SÜRDÜRMEK, KALICI BİR ÇÖZÜME ULAŞMAK VE GEREKSİZ TARTIŞMALARI ORTADAN KALDIRMAK”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 31. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak için gittiği Selanik'te Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Önemli olan Kıbrıs'ta müzakereleri sürdürmek, kalıcı bir çözüme ulaşmak ve gereksiz tartışmaları ortadan kaldırmak” dedi.

Selanik'teki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, geçen hafta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı dolayısıyla Atina'ya geldiklerini ve Atina'da birçok meseleyi görüştüklerini anımsattı.

Çavuşoğlu, "Atina'da ikili, ticari, siyasi ilişkiler ve azınlık haklarını konuştuk. Türkiye'deki farklı dinlere mensup azınlıklar için de neler yaptığımızı anlattık. Kıbrıs'ı nasıl çözebileceğimizi, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in masadan çekilmesini, tekrar müzakerelerin başlaması için anavatanlar ve garantör ülkeler olarak neler yapabileceğimizi konuştuk" dedi.

KEİ toplantısı öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile yeniden bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Geçen hafta getirilen önerilerin iki koordinatör bakan olarak takip edilmesi gerektiğini değerlendirdik. Yine Kıbrıs konusunu nasıl masaya tekrar getirebileceğimizi ve iki tarafın da haklarını koruyarak sondaj çalışmalarını nasıl sürdürebileceğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı.

"ADA'YA NE ZAMAN GİDİYORUZ"

Çavuşoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun KKTC'yi ziyaretinde, "Yunanistan Başbakanı hazırsa birlikte önce Güney'e sonra Kuzey'e gidelim. Beraber burada barışı inşa edelim" çağrısının da görüşmede gündeme geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanı görevini yürütürken de 'Müzakereciler çapraz ziyaret yaparken bakanlar tarafından kabul edilsinler' demişti. Bu, kendine güvenen, çağdaş ve demokratik bir ülkenin yaklaşımıdır. Ben de sevgili dostum Venizelos'a 'Ada'ya ne zaman gidiyoruz, önce bakanlar olarak biz gidelim. Hem de ABD'de kalp ameliyatı geçiren Anastasiadis'i ziyaret ederiz, geçmiş olsun deriz' dedim."

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kişisel dostu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Adaya yaptığım ziyaretlerde de kendisiyle uzun uzun görüşmeler yaptım. Sevdiğim ve takdir ettiğim bir insan. Ama önemli olan Kıbrıs'ta müzakereleri sürdürmek, kalıcı bir çözüme ulaşmak ve gereksiz tartışmaları ortadan kaldırmak. Böyle bir teklifte bulunduk. Yunan tarafından cevap bekliyoruz. Güven artırıcı adımsa adaya beraber gidelim ve adadaki çözüm sürecini iki garantör ülke olarak destekleyelim ve teşvik edelim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Selanik'teki temaslarının ardından, Gümülcine'ye hareket etti.