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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nato Toplantısında İngiliz Ve Kanadalı Mevkidaşlarıyla Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısında İngiliz ve kanadalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nato Toplantısında İngiliz Ve Kanadalı Mevkidaşlarıyla Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısında İngiliz ve kanadalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:01
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nato Toplantısında İngiliz Ve Kanadalı Mevkidaşlarıyla Görüştü
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond'u Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede terör örgütü IŞİD, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Kıbrıs müzakereleri ve Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ele alındı.

Çavuşoğlu'nun görüşmede IŞİD'le mücadelede kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu ve Kıbrıs müzakerelerinde ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini aktardığı öğrenildi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada Dışişleri Bakanı John Baird ile görüşmesinde de Suriye ve Irak'taki son durum ve IŞİD'le mücadele konusu ele alındı.

Çavuşoğlu, NATO toplantıları sırasında Alman, İtalyan, Hollandalı ve Bulgar mevkidaşlarıyla ve Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'la da bir araya geldi.

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