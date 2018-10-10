banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96519
ALTIN
231.953
DOLAR
6.0732
STERLİN
7.9834
EURO
6.9828
Sanal bet soruşturması tamamlandı
SANAL BET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Ölü olarak bulundu
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
banner282
Flaş Haber
Ölü olarak bulundu
Kapat

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a Gidecek

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a Gidecek

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a Gidecek

ÇAVUŞOĞLU 11-12 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ IRAK ZİYARETİNDE BAĞDAT VE ERBİL'DE TEMASLARDA BULUNACAK


Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.


Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edileceği, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.


Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.


Son Güncelleme: 10.10.2018 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Adana'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Diyarbakır'da Bir Ayda 1 Ton 863 Kilo 763 Gram Esrar Ele Geçirildi
Diyarbakır'da Bir Ayda 1 Ton 863 Kilo 763 Gram Esrar Ele Geçirildi
Internet Bağımlısı Gençleri Üçüncü Nesil Psikoterapi Kurtaracak
Internet Bağımlısı Gençleri Üçüncü Nesil Psikoterapi Kurtaracak
Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne İzmir Açıklarında Battı
Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne İzmir Açıklarında Battı
Kalp-Damar Hastalıklarına Yakalanma Riskini Azaltmak Mümkün
Kalp-Damar Hastalıklarına Yakalanma Riskini Azaltmak Mümkün
TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi
TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi
Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı
Türkiye’de Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklandı
Türkiye’de Marketlerden Yüzde 10 İndirim Kararı
Türkiye’de Marketlerden Yüzde 10 İndirim Kararı
Türkiye Bu Ay Sonunda Akdeniz'de İlk Sondaja Başlayacak
Türkiye Bu Ay Sonunda Akdeniz'de İlk Sondaja Başlayacak
Malatya'da Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Tutuklandı
Malatya'da Atatürk'e Hakaret Eden Öğretmen Tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim