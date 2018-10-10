Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a Gidecek

ÇAVUŞOĞLU 11-12 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ IRAK ZİYARETİNDE BAĞDAT VE ERBİL'DE TEMASLARDA BULUNACAK



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a yapacağı ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.



Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edileceği, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.



Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.