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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu'yu Kabul Etti

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde faaliyet gösteren Akel Partisi'nin Genel Sekreteri Andreas Kiprianu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu'yu Kabul Etti

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde faaliyet gösteren Akel Partisi'nin Genel Sekreteri Andreas Kiprianu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

24 Ocak 2016 Pazar 12:33
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu'yu Kabul Etti
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ÇAVUŞOĞLU: "TÜRKİYE OLARAK KALICI BİR ÇÖZÜM, ADİL BİR ÇÖZÜM OLMASI İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI VERİYORUZ. AMA ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE YUNANİSTAN'IN DA HATTA GARANTÖR ÜLKE OLARAK İNGİLTERE'NİN VERECEĞİ DESTEK ÖNEMLİ"

"İKİ TARAFIN ANLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ BİRLİKTE YAŞAYACAK OLANLAR ONLAR. HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İYİMSERİZ"     

 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde faaliyet gösteren Akel Partisi'nin Genel Sekreteri Andreas Kiprianu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu, Le Meridien Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kiprianu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve kendisinin AK Parti İl Başkanlığında Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin de olumlu geçtiğini söylediğini belirtti.

Kiprianu'nun yakın dostu olduğunu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde beraber çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kendisi Kıbrıs'taki müzakerelere ciddi destek vermektedir. Akel'in çözüme bakışı belli, pozitif. Bu süreçte Anastasiadis'e verilen her destek çözüme yönelik önemli bir adımdır. Kendi aramızda yaptığımız konuşmada da müzakere süreci hakkında ne düşünüyor, bu konuda bize bilgi verdiler. Biz de Türkiye olarak bugüne kadar nasıl destek verdiysek bundan sonraki süreçte de destek vereceğimizi, özellikle zor konular; toprak ve mülkiyet gibi konularda bile iki tarafın varacağı anlaşmaya vereceğimiz desteği vurguladık. Güven arttırıcı adımların atılması noktasında Türkiye ciddi destekler vermektedir. Bu, Rum tarafından da takdirle teşekkürle karşılanmaktadır. Türkiye olarak kalıcı bir çözüm, adil bir çözüm olması için her türlü katkıyı veriyoruz. Ama önümüzdeki süreçte Yunanistan'nın da hatta garantör ülke olarak İngiltere'nin vereceği destek önemli."

Çavuşoğlu, pazartesi günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın İstanbul'a geleceğini ancak ziyaretin resmi olmadığını, gayrı resmi şekilde hem ikili ilişkileri hem de Kıbrıs konusunu ele alacaklarını ifade etti.

Yunanistan ile her konuyu çok açık şekilde konuşabilmenin iki ülke arasında varılan noktanın başka bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Türkiye'nin, Kıbrıs'ta kalıcı, adil bir çözüm için daha fazla katkı  sağlayacaklarını aktardı.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İYİMSERİZ"

Bir gazetecinin "Kıbrıs'ta çözümden yana umut var mı?" sorusuna Çavuşoğlu şöyle cevap verdi:

"Şu anda gelinen nokta herkesi umutlandırıyor, bunun bir son fırsat penceresi olduğunu BM de söylüyor. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor. Bazı zor ve çetrefilli konularda bile mesafeler katedildi. İki taraf, iki lider birçok konuda anlaşmaya vardı. Bu süreçte daha fazla destek vermemiz gerekiyor. İki tarafın anlaşması çok önemli çünkü birlikte yaşayacak olanlar onlar. Her zamankinden daha fazla iyimseriz"Başka bir gazetecinin, Akel Partisi'nin daha önce Annan Planı'na "Hayır" oyu verdiğini hatırlatması üzerine ise Çavuşoğlu, "O dönemki Akel yönetimiyle şu andaki arasında ciddi fark var. O günkü yönetim 'Hayır' dedi ama şu anda Akel'in yönetiminin bu konudaki tutumunun farklı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.,

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TC Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluAkel Genel Sekreteri Kiprianuyu Kabul Etti TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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