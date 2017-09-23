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23 Eylül 2017 Cumartesi 13:08

TC CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: "REFERANDUM İPTAL EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLAR OLACAK"

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin, Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak ifadesini kullandı.

TC CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: 'REFERANDUM İPTAL EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLAR OLACAK'
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“İPTAL EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLARI OLACAK”

 Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin, "Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulundan sonra hatırlatmakta fayda var. Türkiye her zaman Irak Kürtlerinin yanında oldu. Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir.”

IRAK GENELKURMAY BAŞKANI GANİMİ TÜRKİYE’DE

Öte yandan, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi

Ganimi, TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek.

İki Genelkurmay Başkanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik alınacak tedbirler ve terörle ortak mücadele konularında görüş alışverişinde bulunacak.

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