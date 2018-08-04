TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dış Politikada “100 Günlük Hedefi“nde Kıbrıs Konusu... “Çabaların Rum Tarafının Tutumu Yüzünden Sonuçsuz Kalması Işığında Farklı Bir Süreç İçin Çalışılacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin dış politikadaki ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" toplantısında açıkladığı ilk 100 günlük hedefte, dış politikayı ilgilendiren 22 madde yer aldı.

Kıbrıs konusuyla ilgili maddede şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye'nin milli davası Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılacak. BM Genel Sekreteri Ada'daki gerçekler hakkında bilgilendirilecek ve ikna edilmesi çalışmaları devam ettirilecek.”

