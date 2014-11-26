TC Cumhurbaşkanı Gül, Londra'da

GÜL, CHATHAM HOUSE DÜŞÜNCE KURULUŞUNDA KONUŞTU : “KIBRIS ÇEVRESİNDEKİ GAZ İLE İSRAİL KIYILARINDAKİ GAZIN BİRLEŞTİRİLEREK AVRUPA'YA UZANMASININ EN UYGUN YOLUNUN TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇMESİ”

TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs meselesi barışçıl bir şekilde hallolursa bütün Kıbrıs çevresindeki gaz ile İsrail kıyılarındaki gazın birleştirilerek Avrupa'ya uzanmasının en uygun yolunun Türkiye üzerinden geçmesi olduğunu söyledi.

Gül, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House'da düzenlenen konferansta Türkiye ve geniş coğrafyasıyla ilgili Chatham House Direktörü Robin Niblett ile katılımcıların sorularını yanıtladı.

Rusya'daki gelişmelerin Türkiye'nin enerji güvenliğine etkisi konusunda ise Gül, Kafkasya, Irak, İran gibi bölge ve ülkelerden enerji güvenliğinin sağlandığını kaydederek, "Ama hem bizim, hem Avrupa'nın daha büyük ölçekte enerji güvenliğinin sağlanması için Doğu Akdeniz'in önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Kıbrıs meselesi barışçıl bir şekilde hallolursa bütün Kıbrıs çevresindeki gaz, İsrail kıyılarındaki gaz bütün bunlar birleştirilerek Avrupa'ya uzanmasının en uygun yolu Türkiye üzerinden geçmesidir. Yapıcı yaklaşılırsa kazan-kazan bilinci içerisinde hareket edilirse bunların gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.