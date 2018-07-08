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TC Cumhurbaşkanı Eroğan Yarın TBMM’de Yemin Edecek!

AND İÇME TÖRENİ ÖĞLEDEN SONRA OLACAK

TC Cumhurbaşkanı Eroğan Yarın TBMM’de Yemin Edecek!

AND İÇME TÖRENİ ÖĞLEDEN SONRA OLACAK

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
TC Cumhurbaşkanı Eroğan Yarın TBMM’de Yemin Edecek!

AND İÇME TÖRENİ ÖĞLEDEN SONRA OLACAK
MECLİS, 28. BAŞKANI'NI DA SEÇECEK
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın TBMM Genel Kurulunda yemin edecek, Meclis, 28. Başkanı'nı seçecek.
Milletvekillerinin yemin töreniyle dün 27. Dönem 1. Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis'te bu hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni gerçekleştirilecek ve TBMM Başkanlık seçimi yapılacak.
24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yarın Genel Kurul'da yemin edecek. Erdoğan, yarın saat 16.30'da and içecek.
PARLAMENTO, BU HAFTA 28. BAŞKANI'NI DA SEÇECEK. 
Milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 7 Temmuz Cumartesi günü başlayan TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek. Meclis Başkanlığı seçimi, 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştirilecek. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl olacak.
Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı adaylık başvuru dilekçesini dün TBMM Başkanlığı'na sundu.
Bu hafta, Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin de belirlenmesi bekleniyor.
Meclis'te, 15 Temmuz Pazar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılacak.
Eroğan, TBMM’deki yeminin ardından ilk ziyaretlerini KKTC’ye ve Azerbaycan’a yapacak.
TC Cumhurbaşkanı Eroğan’ın KKTC ziyareti 10 Temmuz Salı günü.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 13:27
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