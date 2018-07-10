banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99253
ALTIN
191.471
DOLAR
4.5675
STERLİN
6.2771
EURO
5.3639
Günal 7 yıl sonra teslim oldu
GÜNAL 7 YIL SONRA TESLİM...
Başı boş köpeklere ateş etti
BAŞI BOŞ KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ
Tan 8 gün daha tutuklu kalacak
TAN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Lefke'de cinayete teşebbüs
LEFKE'DE CİNAYETE TEŞEBBÜS
banner282
Flaş Haber
Lefke'de cinayete teşebbüs
Kapat

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 05:23
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesi: 

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli 

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan.

 

banner288
Son Güncelleme: 10.07.2018 08:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor...
İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu
Cahit Turan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Oldu
Cahit Turan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Oldu
Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı oldu
Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı oldu
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu
Ticaret Bakanlığına Ruhsar Pekcan Getirildi
Ticaret Bakanlığına Ruhsar Pekcan Getirildi
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Oldu
Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Oldu
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kabine nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kabine nasıl işleyecek?
Ekonomi Berat Albayrak'a emanet...
Ekonomi Berat Albayrak'a emanet...
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim