TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.
İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesi:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank
-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan.