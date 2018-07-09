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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:12
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 17:23
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