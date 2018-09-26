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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'dan Doğal Gaz Almayı Sürdüreceğini Açıkladı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'dan Doğal Gaz Almayı Sürdüreceğini Açıkladı

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:15
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'dan Doğal Gaz Almayı Sürdüreceğini Açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İran'dan doğal gaz almayı sürdüreceğini söyledi.

Erdoğan, New York'taki BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Reuters ajansıyla yaptığı söyleşide, ABD'nin Tahran yönetimini hedef alan yaptırımlarına rağmen Türkiye'nin İran'dan doğal gaz satın almayı sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da BeşşarEsed rejimiyle barış çabalarının sürdürülmesinin mümkün olmadığını ve radikal grupların İdlib'de yeni silahtan arındırılmış bölgeden çıkışlarının başladığını belirtti.

"BRUNSON'IN KADERİNE SİYASETÇİLER DEĞİL, TÜRK YARGISI KARAR VERECEK"

Söyleşide Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Rahip Andrew Brunson meselesine de değinen Erdoğan, Brunson'ın kaderine siyasetçilerin değil, Türk yargısının karar vereceğini söyledi.

Erdoğan, Brunson'ın Türkiye'de terör örgütleriyle ilişkisi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığına ve daha sonra tutuklandığına işaret ederek, 12 Ekim'de yapılacak duruşmada mahkemenin ne karar vereceğini bilmediğini, karar mercinin siyasiler olmadığını kaydetti.

Rahip Brunson'ı cumhurbaşkanı sıfatıyla affetme yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Yargımız bağımsızdır. Mahkemenin ne karar vereceğini bekleyip görelim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Brunson davasının Türk ekonomisiyle uzaktan yakından ilişkisi bulunmadığını belirterek, şu anda ülkedeki ekonomik sıkıntının abartılacak bir süreç olmadığını, Türkiye'nin bunu kendi imkanlarıyla çok kısa zamanda aşacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankasının eylül ortasında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten 24'e yükseltmesine ilişkin olarak da bunun, Merkez Bankasının bağımsızlığının açık bir göstergesi olduğunu, kendisinin cumhurbaşkanı olarak faiz artışına karşı çıktığını yineledi.

 

Son Güncelleme: 26.09.2018 11:21
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