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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a Gitti!

 TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'a gitti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a Gitti!

 TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'a gitti.

29 Nisan 2018 Pazar 13:20
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a Gitti!

ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN’IN ARDINDAN GÜNEY KORE’YE GİDECEK

 TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'a gitti.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile bazı milletvekilleri de Özbekistan'a gitti.

Erdoğan, Özbekistan'ın ardından Güney Kore'yi de ziyaret edecek. 

 

Son Güncelleme: 29.04.2018 16:23
Anahtar Kelimeler:
GittiÖzbekistanERDOĞAN
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