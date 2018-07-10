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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

10 Temmuz 2018 Salı 14:37
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre zirvede, NATO İttifakı'nın mevcut güvenlik sınamalarına karşı uyarlanması amacıyla atılmakta olan adımların gözden geçirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik sınamalar hakkında stratejik nitelikli görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Gürcistan ve Ukrayna Devlet Başkanlarının katılımıyla tertiplenecek oturumda, bu ülkelerin NATO ile iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulması hedefleniyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'ın da iştirak edeceği oturumda, ittifakın Afganistan'a desteğinin teyit edilmesi ve müttefiklerin Afganistan'a ilave katkılarını açıklamaları bekleniyor.

NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve istikrarın yayılmasına matuf "Açık Kapı Politikasının” taahhüdünün teyit edilerek Makedonya'ya katılım müzakereleri için davette bulunulmasının öngörüldüğü zirvede, Irak'ın terör tehdidi dahil, güvenlik sınamalarıyla mücadele yeteneğinin geliştirilmesine ve kapasitesinin artırılmasına yönelik bir NATO Eğitim Misyonu başlatılması hususunda karar alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

 

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Son Güncelleme: 10.07.2018 18:04
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