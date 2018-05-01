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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye Gitti!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Özbekistan'dan Güney Kore'ye gitti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye Gitti!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Özbekistan'dan Güney Kore'ye gitti.

01 Mayıs 2018 Salı 12:59
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye Gitti!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Özbekistan'dan Güney Kore'ye gitti.
Erdoğan'ı, Güney Kore'ye Buhara Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye gitti.
 


Son Güncelleme: 01.05.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANGüneyKore
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