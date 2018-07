"TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhuriyetimizi Şahlandırmanın Sözünü veriyoruz”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada, "Milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz." dedi.



"Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye, milletimiz, insanlık için hayırlara vesile eyle Ya Rab." şeklinde konuşan Erdoğan, "Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran'da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti." dedi.



Erdoğan, "Bu defa Cumhurbaşkanlığı makamına değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle geldik, Allah bizi milletimize mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin zorlama değil, isabetli bir tercih olduğunu belirten Erdoğan, "Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Erdoğan şunları "Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten sistemi artık geride bırakıyoruz." Dedi.



"DENEMELERİN ÇOK ÖTESİNDE YENİ BİR YÖNETİM MODELİNE GEÇİYORUZ"



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz." diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir."



Erdoğan, "Türkiye, Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir." dedi.



Erdoğan, "Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir." ifadelerini kullandı.



"CUMHURİYETİMİZİ ŞAHLANDIRMANIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ"



"Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:



"Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır."



Erdoğan, "Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, her birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk." şeklinde konuştu.



"BİZİM GÖNÜL SINIRLARIMIZIN HUDUDU YOKTUR"



Erdoğan, "Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara, gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir." dedi.



"Bugün 'Bismillah' diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı, 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır." şeklinde konuşan Başkan Erdoğan, "Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileri gidecektir." dedi.



Erdoğan, "Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve işbirliği olduğuna inanıyoruz." diyerek yeni yönetim sistemini sürekli ileri taşıyacaklarını kaydetti.



"TÜRKİYE'Yİ HER TÜRLÜ ALANDA GÜÇLENDİRECEĞİZ"



"Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız." şeklinde konuşan Erdoğan, Türkiye'yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz." dedi.



Erdoğan, kabinenin ilk toplantısını, Cuma günü Hacı Bayram Camisinde kılınacak Cuma namazının ardından gerçekleştireceklerini ifade etti.



"ÇOK BÜYÜK HAMLELER YAPACAĞIZ"



Ekonomiye dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız." dedi.



Erdoğan, yeni dönemde sosyal devlet niteliğini de çok daha güçlü hale getireceklerini söyledi.



Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız."



Erdoğan, "Tüm alanlarda, milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabasında olacağız." ifadelerini kullandı.



"TREN KAZASI SEBEBİYLE KUTLAMA BÖLÜMLERİNİ İPTAL ETTİK"



Başkan Erdoğan, "Elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik." dedi.



Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde devam ettirdi:



"En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı eğitimle, teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız."



Erdoğan, "En önemli önceliklerimizden biri, maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır." şeklinde konuştu.