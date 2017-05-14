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14 Mayıs 2017 Pazar 13:12

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
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ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV VE POLONYA BAŞBAKANI SZYDLO İLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Polonya Başbakanı Beata Szydlo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'deki, Four Seasons Hotel'de ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan daha sonra Polonya Başbakanı Szydlo ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

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