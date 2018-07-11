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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi" için NATO'nun yeni karargahına geldi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi" için NATO'nun yeni karargahına geldi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi" için NATO'nun yeni karargahına geldi.

Erdoğan, 29 ülke liderinin katılımıyla başlayan NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı.

Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'inden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erdoğan, karargâha girişinde Türk ve yabancı basın mensuplarını selamladı.

ERDOĞAN, YENİ KARARGÂHTAKİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNİ AÇTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargâhında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimî Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'ta, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 15:39
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