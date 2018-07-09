TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti!

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'e gelişinde Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve Anıtkabir Komutanı Albay Cüneyt Rakunt tarafından karşılandı.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Dönem Milletvekillerini de belirledi.

Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm notasında 12'nci Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Birinci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu gelecek nesillerin bize emaneti olan Cumhuriyeti 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız.

Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'e gelişinde yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

En üst düzey olan bir numaralı törenin gerçekleştirildiği Anıtkabir'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Kıtası ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da görev yaptı.

Anıtkabir Komutanlığını da ziyaret eden Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir süre önce restore edilen 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobilinin bulunduğu bölüme geçerek burada bir süre otomobili inceledi.

