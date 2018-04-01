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TC BAŞBAKANI YILDIRIM:“EGE VE KIBRIS'TA BOŞ HAYALLER PEŞİNDE KOŞMAYIN”

AK Parti Genel Başkanvekili ve TC Başbakanı Binali Yıldırım, "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

TC BAŞBAKANI YILDIRIM:“EGE VE KIBRIS'TA BOŞ HAYALLER PEŞİNDE KOŞMAYIN”

AK Parti Genel Başkanvekili ve TC Başbakanı Binali Yıldırım, "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

01 Nisan 2018 Pazar 10:13
TC BAŞBAKANI YILDIRIM:“EGE VE KIBRIS'TA BOŞ HAYALLER PEŞİNDE KOŞMAYIN”
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TC BAŞBAKANI YILDIRIM:“EGE VE KIBRIS'TA BOŞ HAYALLER PEŞİNDE KOŞMAYIN”

AK Parti Genel Başkanvekili ve TC Başbakanı Binali Yıldırım, "Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin özellikle sınırları ötesinde gerçekleştirdiği terörle mücadelesini sulandırmaya çalışanlara seslenen Yıldırım, "Kıbrıs'ta boş hayaller peşinde koşmayın. Daha önce Ege için, Kıbrıs için boş hayaller kuranların akıbetini tarih kitapları yazıyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Tire Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tire İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'de bayrak yarışının farklı olduğunu ve başka partilere benzemediğini dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği üyeliği hedefimiz devam etmektedir. Bunun için de gayret gösteriyoruz ancak aynı samimi yaklaşımı Avrupa'daki dostlarımızdan ne yazık ki göremiyoruz. Türkiye'ye savaş açmış terörist yapıların diliyle Türkiye'yi zan altında tutmaya gayret etmek dostluğa hiç sığmıyor. Türkiye'nin özellikle sınırları ötesinde gerçekleştirdiği terörle mücadelesini sulandırmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Ege ve Kıbrıs'ta boş hayaller peşinde koşmayın. Daha önce Ege için, Kıbrıs için boş hayaller kuranların akıbetini tarih kitapları yazıyor. Türkiye sorumsuz, ihtiraslı dış politika güdenlerin senaryolarına, kışkırtmalarına pabuç bırakacak, 'eyvallah' diyecek bir ülke değildir. Akdeniz, Ege suları üzerinde egemenlik hakkımızı ihlal eden çevrelere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ege sularında korsan hayaller kuranlar 9 Eylül 1922 tarihini akıllarından çıkarmasınlar."

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