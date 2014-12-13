TC Başbakanı Davutoğlu, Nevşehir'e Gitti.

Ak Parti Nevşehir İl Kongresi, Damat İbrahim Paşa spor Salonu'nda yapılıyor.TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu da kongreye katılıyor. Kongre salonunda Osmanlıca yazı asılması dikkat çekti.



"Seni seviyoruz güzel insan Ahmet Davutoğlu" Osmanlıca olarak yazıldı. Osmanlıca tartışmalarının yaşandığı bir dönemde bu pankart dikkat çekti.



Son Güncelleme: 13.12.2014 11:53