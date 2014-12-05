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TC Başbakanı Davutoğlu Atina'da

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

TC Başbakanı Davutoğlu Atina'da

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

05 Aralık 2014 Cuma 17:35
TC Başbakanı Davutoğlu Atina'da
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 Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Başbakan Davutoğlu, Atina Uluslararası Eleftherios Venizelos Havalanı'nda askeri törenle karşılandı. Davutoğlu, tören kıtasını selamladı.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Vasilis Kikilias ve Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Heyette, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da bulunuyor.

Davutoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Başbakan Antonis Samaras ile görüşecek, Türk asıllı Yunan vatandaşlarla Türkiye kökenli azınlık temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.

Davutoğlu ve Samaras, Türk-Yunan İş Forumu'nun kapanışında konuşacak. Daha sonra Davutoğlu, Samaras'ın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Son Güncelleme: 05.12.2014 20:06
Anahtar Kelimeler:
çeşitli Temaslarda Bulunmak üzere Yunanistanın Başkenti Atinaya Gitti.Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu
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