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TC Adalet Bakanı Gül: “Benim bu topraklarda yaşamak ve ölmek dışında düşüm olmadı”

TC Adalet Bakanı Gül: “Benim bu topraklarda yaşamak ve ölmek dışında düşüm olmadı”

02 Ağustos 2018 Perşembe 06:33
TC Adalet Bakanı Gül: “Benim bu topraklarda yaşamak ve ölmek dışında düşüm olmadı”

ABD'NİN TÜRK BAKANLARA YAPTIRIM KARARI
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur." ifadesini kullandı. 

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.  
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 09:51
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