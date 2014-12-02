TC AB Bakanı Bozkır, Büyükelçi Korkut'u Kabul Etti

Bu gece adaya gelecek TC Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut'u kabul etti. AB Bakanlığı'ndaki görüşmeden önce KKTC ziyaretini heyecanla beklediğini ve olumlu sonuçlarla döneceklerini belirten Bozkır, temasları sırasında Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen son aşama ve müzakere sürecinin AB sürecine etkisi konularında KKTC yöneticilerinden bilgi alınacağını, görüşlerin paylaşılacağını ve önümüzdeki döneme ilişkin strateji belirleneceğini ifade etti.