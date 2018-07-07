TBMM'de yemin töreni başladı

Milletvekillerinin yemin etmesiyle Meclis'te yeni dönem resmen başlayacak. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz açılış konuşması yapıyor.

TBMM'de 27. dönem resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ilk kez 600 vekil yemin edecek.

Meclis Genel Kurulu saat 14:00'te İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılmaz açılış konuşması yapıyor.

Devir teslim töreni

Yemin töreninden önce devir teslim oldu. Yılmaz, başkanlık mührünü Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, devir teslim töreninden önce gazetecilere konuştu.

"Hepimizin hedefi Türkiye’nin mutluluğu"

Kahraman, anayasa değişikliğinin faydalı olduğunu söyledi.

"Basına çok büyük işler düşüyor. Basın büyük güç. Hissi olmasın, söylenenleri söyleyin. Söylemediklerimi söyletiyorsunuz. Bazı arkadaşlardan şikayetçiyim. Topluma yanlış aktarıyorlar. Hepimizin hedefi Türkiye’nin mutluluğu, güzelliği. Baki kalan hoş seda. Demokrasiyle, Cumhuriyetle ay yıldız altında çok daha güçlenerek daha iyi noktalara gideceğiz."

"Fikri faaliyetlerin sürmesinde gayret göstereceğim"

İsmail Kahraman, İstanbul’da vakfi faaliyetlere devam edeceğini de açıkladı.

"Siyaset ayrı, politika ayrı. Politika burada yapılan faaliyetlerdir, siyaset insan hayatının tamamıdır. İnsan hayatında siyaset hep devam eder. Ben de fikri faaliyetlerin devam etmesine elimden gelen gayreti göstereceğim."