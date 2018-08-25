banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Ambar fareleri yakalandı
AMBAR FARELERİ YAKALANDI
20 yaşındaki genç intihar etti
20 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ
İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı
İnönü kavşağında trafik kazası!
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
banner282

TBMM Başkanı Yıldırım kazazedelerin yardımına koştu

Erzincan'da, TBMM Başkanı Yıldırım'ın dönüş güzergahında trafik kazası meydana geldi. Yıldırım, makam aracından inip yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım kazazedelerin yardımına koştu

Erzincan'da, TBMM Başkanı Yıldırım'ın dönüş güzergahında trafik kazası meydana geldi. Yıldırım, makam aracından inip yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:20
TBMM Başkanı Yıldırım kazazedelerin yardımına koştu

Erzincan'da, TBMM Başkanı Yıldırım'ın dönüş güzergahında trafik kazası meydana geldi. Yıldırım, makam aracından inip yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere gittiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Bakacak köyü sakinleri ile bir araya geldikten sonra ilçe merkezine dönüşe geçti.

Yıldırım, kendisine eşlik eden konvoy ile ilçeye dönerken Sivas-Erzincan karayolunun Refahiye ilçe merkezi girişindeki kavşakta bir trafik kazası ile karşılaştı.

Makam aracını durdurarak yaralıların yanına gitti

Onur Yılmaz'ın kullandığı 10 BN 657 plakalı bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazayı gören Yıldırım, makam aracını durdurdu.

Kazazedelerin yanına giderek yaralılara ambulansa alınana kadar eşlik eden Yıldırım, ardından bu kişilere ambulansın içinde "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Yaralanan 4 kişiden sürücü Onur Yılmaz ve kardeşi İsmail Yılmaz, sağlık görevlilerince Refahiye Devlet Hastanesine, Meltem ve Pınar Yılmaz ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Utandıran kuyruk!
Utandıran kuyruk!
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Arkadaşlarımıza talimatı verdim
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Arkadaşlarımıza talimatı verdim
Manisa’da kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı!
Manisa’da kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı!
MİT ve polisten terör operasyonu
MİT ve polisten terör operasyonu
Bayram tatilinin 8. gününde trafik kazaları 20 can aldı
Bayram tatilinin 8. gününde trafik kazaları 20 can aldı
Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti
Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Taksim'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Taksim'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim