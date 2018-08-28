banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93867
ALTIN
242.135
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0661
EURO
7.3580
THY'DEN KKTC'DE SEFER İPTALİ
Son Dakika
Uçak seferleri iptal edildi...
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ.
Son Dakika
BAŞBAKAN ERHÜRMAN ALINAN KARARLARI AÇIKLADI
Ercan'daki eylem yasaklandı!
Hükümet istifa sesleri yükseldi...
Rezaletin son perdesi!
Son Dakika
Pes artık dedirten görüntü!
banner282
Flaş Haber
THY'DEN KKTC'DE SEFER İPTALİ
Kapat

TBMM Başkanı Yıldırım: İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te İç Tüzük değişikliğinin en geniş katılımla yapılması için çalışacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım: İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te İç Tüzük değişikliğinin en geniş katılımla yapılması için çalışacaklarını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 20:25
TBMM Başkanı Yıldırım: İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te İç Tüzük değişikliğinin en geniş katılımla yapılması için çalışacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin, "Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla, uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir." dedi.

Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov'un daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Azerbaycan'a yapacağını belirten Yıldırım, ziyaret vesilesiyle Esedov ile birebir ve heyetler arası görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Yıldırım, ziyaretinde kendisine TBMM Katip üyeleri Emine Sare Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un refakat edeceğini dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet, iki devlet şiarında anlamlı ve son derece müstesna ilişkilere sahip iki ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, bu ziyaret vesilesiyle ikili ve bölgesel iş birliğiyle meclisler arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir siyasi sorunumuz olmadığı gibi her alanda da yoğun bir iş birliğini günden güne gerçekleştiriyoruz." dedi.

Milletin doğrudan temsilcileri olarak Azerbaycan Milli Meclisi ile çalışmanın önemine işaret eden Yıldırım, bunun her iki millet için de faydalı olduğunu kaydetti.

Yıldırım, köklü kardeşlik ilişkilerine sahip olunan Azerbaycan ile kültürel ilişkileri de güçlendirmenin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Bu ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile birer görüşme gerçekleştireceklerini bildiren TBMM Başkanı Yıldırım, program çerçevesinde Türk şehitliğini ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret edeceklerini aktardı.

"Değişiklikler yeni yasama dönemiyle birlikte dikkate alınacaktır"

Binali Yıldırım, açıklaması sonrasında bir gazetecinin "Önümüzdeki dönemde Mecliste İç Tüzüğün değiştirilmesiyle ilgili bir çalışma olacak mı? Meclis Başkanı olarak bir girişimde bulunacak mısınız?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin İç Tüzüğe uyarlanması gerekiyor. O bakımdan bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı mutlaka çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır.

İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımda uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir. Bunun için gayret göstereceğiz ama neticede Meclisin çalışması, yasaları çıkarması için olması gereken en azından asgari değişiklikler yeni yasama dönemiyle birlikte dikkate alınacaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehirsporlu oyuncular antrenmana çıkmadı
Eskişehirsporlu oyuncular antrenmana çıkmadı
Samsun’da polis müdürü makam odasında intihar etti
Samsun’da polis müdürü makam odasında intihar etti
Karadeniz'de komando timleri PKK'nın izini sürüyor
Karadeniz'de komando timleri PKK'nın izini sürüyor
Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına tepki
Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına tepki
Parkta oynayan çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı
Parkta oynayan çocuğu yaralayan zanlı tutuklandı
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Uzman Erbaş Çatışmada Ağır Yaralandı!
Uzman Erbaş Çatışmada Ağır Yaralandı!
Türkakım'da Rekor Hız
Türkakım'da Rekor Hız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-35 cevabı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-35 cevabı
İtfaiye Faciayı Önledi!
İtfaiye Faciayı Önledi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim