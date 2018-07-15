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"TBMM Başkanı Yıldırım: “Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır." dedi.

"TBMM Başkanı Yıldırım: “Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır." dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:50
"TBMM Başkanı Yıldırım: “Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır." dedi.

FETÖ'nün alçak darbe girişiminin 2. yılında, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve Ankara Müftü Vekili Ali Tümer tarafından edilen duanın ardından şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden Yıldırım, şehit aileleriyle de bir araya geldi.

Yıldırım, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, darbe gecesi Ankara'da şehadete ulaşan vatandaşların kabirlerine gelerek dua ettiklerini ve şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.  

"Onların ruhunu şad ettik." diyen Yıldırım, 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile getirdi. Yıldırım, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, dünya durdukça ay yıldızlı bayrağın inmeyeceğini ve ezanların dinmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O gecede göğsünü her türlü alçak kurşuna karşı siper eden bu aziz milletin evlatları, bu inançla, bu kararlılıkla canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimiz, başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere rahmetle, şükranla bugün de tekrar anıyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun."

Çeşitli kurumların 15 Temmuz'un anısını ve tazeliğini yaşatmak çeşitli programlar yapacaklarına işaret eden, kendisinin de Ankara Kızılay'da bir programa iştirak edeceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Ve buna benzer alçak hiçbir olayı bu milletin bir daha yaşamamasını Rabbimden niyaz ediyorum." 

Açıklamasının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'ne geçen Yıldırım, burada okunan Kur'an-ı Kerimi dinledi ve kabirlere karanfil bıraktı.

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Son Güncelleme: 15.07.2018 13:56
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