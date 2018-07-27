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TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri hakkında, "Bize tehdit sökmez, bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri hakkında, "Bize tehdit sökmez, bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:03
TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli

TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri hakkında, "Bize tehdit sökmez, bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması." dedi.

İzmir'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Mersinli Camisi'ndeki cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ sanığı Amerikalı rahip Brunson’un serbest bırakılması çağrısı ile ilgili konuşan Yıldırım, "Bize tehdit sökmez, ABD ucuz tehdit dilini bırakmalı." dedi.

"ABD, FETÖ'nün kendi topraklarında olduğunu unutmasın"

Yıldırım, "Tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu ve bu girişiminde faili olan başı olan FETÖ'nün ABD'de elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır. ABD bir hukuk devleti ise Türkiye'de bir hukuk devletidir. Hukukun kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz lisanını ABD'nin bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir." ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye tehdit savuran Twitter mesajında, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'u uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı! " ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

"Kısmi ve geçici değil, kalıcı çözüm getireceğiz"

Askerlik sistemi kalıcı olarak değişiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te bu konuyu bir daha kamuoyu gündemine gelmeyecek şekilde düzenleyeceklerini söyledi.

Yıldırım, "Meclis yeni yasama yılını sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı daha böyle kısmi çözümler üreten bir düzenleme yerine orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde meclisimiz bu konu üzerinde kafa yoracak. İlgili kurumlarla birimlerle de koordinasyon yaparak bu konuyu artık bir daha kamuoyunun gündemine gelmeyecek bir şekilde çözecektir. Zira 5,5 milyonun üzerinde askerlik çağına gelmiş vatandaşlarımız var. Bunların geleceğine yönelik plan yapmaları karar vermeleri lazım." dedi.

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